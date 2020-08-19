ЦИК зафиксировал 35 попыток неоднократно проголосовать по поправкам в Конституцию

Центризбирком объявил о том, что нижестоящие комиссии закончили проверять списки избирателей в поисках тех граждан, кто мог не единожды проголосовать по поправкам в Конституцию, пишет ТАСС со ссылкой на члена ЦИК Антона Лопатина. Таких случаев его коллеги насчитали 35. Всего проверке подверглись свыше 23 тысяч избирателей, прикрепленные почти к 5 тысячам участков.

"25 случаев были выявлены в дни голосования и 10 случаев были выявлены в ходе проверки, то есть это те случаи, о которых не было известно. На нарушителей были составлены протоколы. В настоящее время 13 участников уже привлечены судами к административной ответственности или штрафу в 30 тыс. рублей. По остальным проводятся процессуальные действия", - рассказал чиновник.

Два из выявленных случаев неоднократного голосования имели место за границей.

Напомним, что свыше 200 корректив в основной закон, позиционировавшиеся как одна большая поправка, окончательно вступили в силу после того, как, по данным ЦИК, их одобрили почти 78% россиян. Голосование проходило целую неделю, в самых неожиданных местах и вызвало массу нареканий у оппозиционеров и общественных деятелей. Теперь, после принятия поправок, президент Владимир Путин, правящий страной уже четвертый срок, имеет юридическую возможность снова баллотироваться и теоретически быть главой государства до 2036 года.