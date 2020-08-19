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15:03

Глава комитета по соцполитике Петербурга отчитался о 2,7 млн рублей годового дохода

фото ЗакС политика Глава комитета по соцполитике Петербурга отчитался о 2,7 млн рублей годового дохода

Комитет по социальной политике Петербурга 19 августа опубликовал сведения о доходах и имуществе своих сотрудников. Глава ведомства Александр Ржаненков, согласно документу, сохранил свои доходы на уровне 2018 года. 

Сведения о Ржаненкове и его супруги за 2019 год до копейки соответствуют данным из прошлогоднего отчета комитета. Глава ведомства снова задекларировал  2 710 446 рублей и 47 копеек, а его жена 633 189 рубля и 34 копейки. У Александра Ржаненкова и его супруги в собственности числятся доли в квартире, два земельных участка и дом. Ездит чиновник на автомобиле Volvo XC90 2010.

Первый заместитель председателя комитета по соцполитике Галина Колосова отчиталась о 2,6 млн рублей дохода. Заработки заместителей главы ведомства Александра Любимова и Дмитрия Буйневича не превышают 2 млн рублей. А вот доходы Елены Фидриковой выросли за год более чем на 7 млн рублей. Она задекларировала 9 млн рублей. За минувший год чиновница избавилась от автомобиля Volvo XC60 и стала владелецей квартиры площадью 28 кв.м. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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