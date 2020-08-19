Курганского "навальниста" вызвали в СК по делу об уклонении от службы в армии

Координатора курганского шатаб Алексея Навального Алексея Шварца хотят допросить в региональном Следкоме в рамках дела об уклонении от воинской службы, уведомил он сам в разговоре с "МБХ медиа".

Правоохранители "поймали" активиста на пути домой.

"Остановили меня, достали папку, сказали, что я должен явиться в Следственный комитет по своему уголовному делу об уклонении от воинской службы. Я спросил, на каком основании? Сказал, что уже был опрошен. Они ответили, что им не поступал документ об этом", - пояснил "навальнист".

Примечательно, но две недели назад Шварц уже общался со следователем - правда, посредством личной интернет-переписки.

"У меня было подозрение на коронавирус, я был на больничном. И следователь написал мне во „ВКонтакте": „Давай я тебе скину бланк, ты напишешь свои ответы и скинешь обратно". Я все это сделал, он ответил, что принял. Думал, что все окей", - подытожил Шварц.

Ранее полиция грозилась возбудить в отношении "навальниста" уголовное дело из-за якобы его уклонения от армии. В мае к Шварцу приходил участковый и пытался вручить ему просроченную повестку.

Добавим, в последний год правоохранителей стали чаще интересовать лица мужского пола призывного возраста, работающие в региональных штабах Навального. К примеру, недавно 27-летнего омского активиста Евгения Рудковского, имеющего военный билет, заставляли прийти в военную прокуратуру и повторно пройти медкомиссию.