Суд оштрафовал трёх журналисток, пришедших к СИЗО "Лефортово" поддержать Сафронова

Люблинский райсуд Москвы решил, что пришедшие к столичному СИЗО "Лефортово" на акцию в поддержку содержащегося там экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова работницы СМИ нарушили правила проведения публичных акций (ч. 5 ст. 20.2 КоАП), и оштрафовал их на 10 тысяч рублей каждую, делится "ОВД-Инфо".

Под "санкции" попали журналистка "Коммерсантъ FM" Алла Пугачева, журналистка "Коммерсанта" Лилия Галявиева и журналистка "Холода" и соавтор Telegram-канала "Ротонда" Мария Карпенко.

Напомним, 13 июля у стен изолятора собрались граждане, неравнодушные делу Сафронова, которому в тот день предъявили обвинение. В автозак тогда отправились 15 журналистов, на которых составили идентичные протоколы.

Арестованный в июле экс-журналист "Коммерсанта" обвиняется в том, что якобы передал чешскому гражданину информацию, составляющую государственную тайну.