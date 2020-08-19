У посольства Белоруссии в Москве задержали активиста

Возле белорусского посольства в Моске правоохранители задержали активиста Александра Кузнецова, уведомляют "МБХ медиа" и "ОВД-Инфо", ссылаясь на полученную от "бессрочницы" Анны Лойко информацию.

"Он разговаривал с полицейскими, которые по какой-то причине досматривали такси. Очень громко разговаривал, говоря, что они не имеют на это право. Потом из другой машины вышли два полицейских прямо за ним и перевели его через Маросейку, увели в сторону автозака, спрятанного в переулке. Чуть позже проходивший мимо знакомый сказал, что слышал голос Саши из автозака", - поделилась Лойко.

Подробности произошедшего, а также причина задержания Кузнецова не уточняются.