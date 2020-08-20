Возле здания ФСБ в Москве задержали активиста ЛПР с плакатом "Навального отравили. Он в коме"

Возле здания столичного управления ФСБ на Лубянке правоохранители отправили в автозак члена Либертарианской партии России Кирилла Чуракова, вышедшего в одиночный пикет с плакатом "Навального отравили. Он в коме", информирует "ОВД-Инфо".

Активиста доставили в отдел полиции по Мещанскому району. На данный момент причина задержания Чуракова не ясна.

Напомним, оппозиционеру стало плохо во время полета из Томска в Москву. Авиаборт совершил экстренную посадку в Омске, Навального госпитализировали в городскую больницу №1. Пассажиры, летевшие с оппозиционером, рассказали, что во время полета он пошел в туалет, откуда спустя некоторое время начали доноситься его крики и стоны.

Baza предположила, Навального могли отравить оксибутиратом натрия, который представляет собой сильный психодислептик. Сейчас он в коме на аппарате ИВЛ, состояние тяжелое.

Юристы ФБК собрались подавать заявление в СК с требованием возбудить уголовное дело.