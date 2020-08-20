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13:51

Беглов уверен, что Петербургу и Ленобласти нет равных в Северной Европе

фото ЗакС политика Беглов уверен, что Петербургу и Ленобласти нет равных в Северной Европе

Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 августа заявил журналистам, что город на Неве становится особенно сильным, когда объединяет свои усилия с соседней Ленинградской областью. 

- Если мы складываем совместные силы, то мы становимся очень сильными и конкурентными субъектам, которым нет равным не только на Северо-Западе, но и в Северной Европе, включая нашу страну. Пример тому - то, как мы хорошо поработали на международном экономическом форуме, когда почти совместно на 1 трлн рублей подписали соответствующие соглашения, - сообщил петербургский губернатор. 

Он также отметил, что слаженная работа двум регионам удаётся благодаря главе Ленобласти Александру Дрозденко, который, по его словам, хорошо знает Петербург. 

- Те проблемы, которые существуют на стыке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, их нужно знать, их нужно понимать. Глубину этих вопросов знать. Александр Юрьевич как никто другой родился, женился, работал и работает губернатором областным. Он их хорошо знает, - заявил Беглов. 

Напомним, ранее стало известно, что Петербург и Ленобласть планируют до конца 2020 года ввести единые льготы на проезд в общественном транспорте.

Сергей Еремеев


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