Горсуд оставил в силе штраф стоявшему в протестной очереди депутату города Пушкин

Городской суд Петербурга 20 августа признал законным наказание муниципального депутата города Пушкин и координатора "Левого фронта" Сергея Лазарев за участие в акции кампании "Нет" по сбору подписей под иском противников изменения Конституции. Об этом ЗАКС.Ру рассказал сам мундеп.

Мероприятие кампании "Нет" состоялась 15 июля на углу Невского проспекта и улицы Малой Садовой. Лазарев был одним из сотен петербуржцев, вставших в очередь, чтобы подписаться под иском. Несколько раз мундеп сфотографировался с плакатом в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края и томиком старой Конституции. Впоследствии полиция расценила это как участие в несанкционированном митинге.

24 июля пушкинского депутата задержали рядом с домом и доставили в отдел полиции. Тем же вечером Куйбышевский районный суд назначил ему штраф в размере 12 тысяч рублей.

По словам Лазарева, он ходатайствовал о переносе рассмотрения апелляционной жалобы на другой день, так как его защитник Владимир Василенко находится в отъезде. Мундеп рассказал, что судья отложил заседание на 45 минут и предложил Лазареву найти себе нового представителя за это время. С этой задачей муниципал не справился и отстаивал свои интересы самостоятельно.