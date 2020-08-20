В Петродворцовом районе переименовали железнодорожную станцию Красные Зори

Следующую за Стрельной железнодорожную станцию Красные Зори официально переименовали в Михайловскую дачу, сообщает городское издание "Канонер". Накануне соответствующее распоряжение подписал генеральный директор РЖД Олег Белозеров. Топонимическая комиссия Петербурга одобрила этот шаг в июле.

Первоначально инициатива исходила от сотрудников СПбГУ, работающих на территории исторического района Михайловская дача, где и располагается станция, построенная в конце 1950-х годов. Название Красные Зори досталось ей в связи с тем, что поблизости находится одноименная птицефабрика.

Примечательно, что остановки на железной дороге в Петербурге переименовывают крайне редко. Не особенно часто также возвращают станциям их исторические названия.