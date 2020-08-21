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11:46

Фургал: Для любого губернатора полезно пару месяцев посидеть в СИЗО

фото ЗакС политика Фургал: Для любого губернатора полезно пару месяцев посидеть в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал пообщался в изоляторе с посетившими его членами Общественной наблюдательной комиссии Москвы и поведал о житейских мудростях, которые ему открылись в "Лефортово", поделилась представительница ОНК Марина Литвинович у себя в Instagram.

По её словам, экс-краевой глава "считает полезным для любого губернатора пару месяцев посидеть в СИЗО, чтобы понимать, что это такое, и на себе это ощутить".

На днях Фургал смог в течение нескольких часов пообщаться со своими адвокатами. Более того, ему впервые передали письма - правда, не от родных, а от сопереживающих ему хабаровчан.

Литвинович отметила также, что Фургал пребывает в хорошем расположении духа и свой арест воспринимает как "испытание", которое следует преодолеть.

Напомним, Фургала отправили в столичное СИЗО 9 июля, обвинив в убийствах 15-летней давности. С тех пор жители Хабаровского края ежедневно выходят на акции протеста, требуя его возвращения на родину и открытого судебного процесса.

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