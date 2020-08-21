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12:20

"Ефремов не боится тюрьмы!": Адвокат актёра обвинил судью в заинтересованности и потребовал её отвода

фото ЗакС политика "Ефремов не боится тюрьмы!": Адвокат актёра обвинил судью в заинтересованности и потребовал её отвода

Последнее заседание по делу Михаила Ефремова, участвовавшего в смертельном ДТП, сорвался допрос свидетеля, представленного его адвокатами: в итоге между судьёй и защитниками актёра произошла перепалка, в ходе которой Эльман Пашаев потребовал отвода судьи.

Сегодня должны были заслушать показания свидетеля Гаева, который должен был выйти на связь дистанционно, из Анапы. Однако к условленному часу он не объявился. Судья поинтересовалась, почему свидетель отсутствует, на что Пашаев заявил, что тот отсутствует в городе, поскольку о процессе узнал лишь в 10 утра от судебного секретаря. Адвокат настаивал на том, чтобы его допросили завтра, однако судья отказала.

"Почему обвинению и представителям потерпевших оказывается содействие? Почему их всегда предупреждают заранее? Мы в суд пришли искать правду! Ефремов не боится тюрьмы!" - цитирует Пашаева "Фонтанка"

Всё более распаляясь, защитник Ефремова обвинил судью в заинтересованности исхода процесса, поскольку она снимает вопросы адвоката к свидетелям и предоставляет потерпевшим и обвинению приоритет по делу. В итоге Пашаев потребовал её отвода.

"Ефремов просит меня казнить его без справедливого суда. Вы дестабилизируете ситуацию в стране этим приговором! Наши враги только ищут повода для этого! Как объяснить это людям?" - интересовался он.

В свою очередь прокурор и защита потерпевших отвод не поддержали. Судья Абрамова, отлучившись на пару минут в совещательную комнату, прошение отклонила.

Ранее сторона защиты Ефремова приглашала в качестве свидетелей, в том числе, "автомобильного эксперта" Юрия Фиалко, заявлявшего, что авто Ефремова перед аварией могли взломать хакеры из космоса как в фильме "Терминатор 3".

Ефремов заключен под домашний арест до января 2021 года после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь. Актера обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее у актёра в суде случился инсульт, однако после кратковременной госпитализации его выписали.

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