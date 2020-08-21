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20:57

Ходорковский: В ближайшие выходные белорусские демонстранты имеют последний шанс

фото ЗакС политика Ходорковский: В ближайшие выходные белорусские демонстранты имеют последний шанс

Политический эмигрант Михаил Ходорковский представил свой прогноз относительно белорусских уличных протестов и забастовок, проходящих ежевечерне со дня проведения президентских выборов, на которых в скандально победил действующий лидер Александр Лукашенко. По его ощущениям, протест, совсем недавно казавшийся со стороны почти победой, неизбежно выдыхается, и вскоре руководство страны сможет переиграть и пережать ситуацию, после чего протестующим не поздоровится.

"Если революция не произойдет в эти выходные, то, по всей видимости, Белоруссия столкнется с достаточной реакцией. Лукашенко в этом отношении еще более тяжелый штымп, чем Владимир Путин, он по-настоящему мстительный, и, по всей видимости, очень многие ваши собеседники из Белоруссии если не уедут, то окажутся в застенках, и нам придется поднимать международную кампанию даже не за их освобождение, а за спасение", - рассудил он в интервью "Эху Москвы".

По словам Ходорковского, белорусам в последнее время пришлось делать тяжелый выбор между разными действиями (мирными и силовыми), в итоге они выбрали ценность человеческой жизни, и теперь "этот выбор будет дорого стоить".

Напомним, что белорусские демонстранты требуют отставки президента Лукашенко, который переизбрался на шестой срок, в разы, по мнению протестующих, сфальсифицировав свою якобы 80-процентную победу. Против манифестантов в первые дни после выборов повсеместно применялось насилие и даже оружие.

Фото: Михаил Ходорковский / Facebook

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