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16:55

Лукашенко попросил простить силовиков, жестко действовавших на протестах

фото ЗакС политика Лукашенко попросил простить силовиков, жестко действовавших на протестах

Победивший в шестой раз на выборах президента Белоруссии Александр Лукашенко выступил на митинге своих сторонников в Гродно и, среди прочего, заявил, что 60% протестующих против его переизбрания демонстрировали постановочные кадры своего избиения силовиками, передает ресурс Tut.by.

"Пройдет время, мы спокойно вам об этом скажем и покажем. Сегодня не время об этом говорить, чтобы не будоражить людей", - добавил он.

Впрочем, независимо от этого силы милиции, по мнению Лукашенко, заслуживают народного прощения, даже если кто-то "перестарался" при задержаниях и дежурствах в стенах печально известного изолятора на улице Окрестина.

"Что вы будете делать, если начнется бандитизм на улицах? Кому вы будете звонить? 01, 02, 03 - мы с детства знаем эти телефоны. Не громите этих людей", - призвал он, обращаясь к толпе.

Глава государства также распорядился со следующей недели закрыть те предприятия, на которых бастуют сотрудники.

"Люди остынут, разберемся, кого потом пригласить на это предприятие", - анонсировал оратор.

Напомним, что десятки тысяч белорусов протестуют со дня выборов по всей стране, не согласные с результатом Лукашенко, которому ЦИК насчитал более 80% голосов. Демонстранты уверены в победе Светланы Тихановской, официально набравшей 10% голосов и вынужденно находящейся в изгнании. На митингах ОМОН применял силу и оружие. Известно о нескольких погибших.

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