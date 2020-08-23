Владельца брошенной на проезжую часть Невского дымовой гранаты установят по отпечаткам пальцев

Личность гражданина, бросившего вчера дымовую гранату на Невский проспект во время акции солидарности у Гостиного двора, криминалисты установят по отпечаткам пальцев: боеприпас передали специалистам следственно-оперативной группы МВД, информирует Telegram-канал "Подъем".

По сведениям "Фонтанки", на месте была использована советская ручная дымовая граната РДГ-2ч, используемая для имитации пожара.

Напомним, днём ранее неравнодушные протестам в Белоруссии и Хабаровске, а также переживающие за Алексея Навального, петербуржцы собрались в центре города на очередную акцию "Кормим голубей", которую посетили порядка 100 человек. В то же время на Думской улице в колонную выстроились 13 автозаков. Неожиданно охватившая Невский дымовая завеса появилась уже под конец мероприятия. Шашку, предположительно, скинули со второго этажа Гостиного двора.

ЗАКС.Ру рассказывал и показывал, как прошло событие.