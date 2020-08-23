18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:15

Военные оцепили памятники в Минске: в центре - снова до 100 тысяч человек на акции оппозиции

фото ЗакС политика Военные оцепили памятники в Минске: в центре - снова до 100 тысяч человек на акции оппозиции

Белорусское Минобороны приняло решение оградить все памятники и мемориалы ВОВ оцеплением из военных, указывая на недопустимость присутствия рядом с национальными "святынями" оппозиционеров с национальными бело-красными флагами, передает "Интерфакс".

"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту", - приводится выдержка из заявления военного ведомства.

Действительно, Стелу в Минске оцепили с помощью колючей проволоки и расставили по периметру военных, которые задерживают всех, кто к ним приближается, пишет NEXTA.

Сегодня во многих белорусских городах проходит "Марш свободы": тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки действующего правительства. По независимым оценкам, в Минске на площади Независимости уже собралось не менее 50 тысяч человек.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

10:20 Владельца брошенной на проезжую часть Невского дымовой гранаты установят по отпечаткам пальцев

22 августа, 18:00 Профессор Соловей рассказал, какая политическая сделка могла быть между Путиным и Лукашенко

22 августа, 16:55 Лукашенко попросил простить силовиков, жестко действовавших на протестах

21 августа, 20:57 Ходорковский: В ближайшие выходные белорусские демонстранты имеют последний шанс

21 августа, 14:50 Лукашенко - о протестах: США подготовили заварушку, но в ближайшие дни мы всё решим

20 августа, 17:54 В минском изоляторе нашли петербуржца, которого выпустят в ближайшие дни

20 августа, 15:21 Гудков связал отравление Навального с протестами в Белоруссии

20 августа, 14:20 В Белоруссии возбудили уголовное дело из-за деятельности Координационного совета оппозиции

19 августа, 20:27 Меркель дважды безуспешно пыталась созвониться с Лукашенко

19 августа, 19:26 У посольства Белоруссии в Москве задержали активиста


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:10 Российские фармкомпании планируют выпускать до 2 млн доз вакцины от COVID-19 к концу года

15:15 Военные оцепили памятники в Минске: в центре - снова до 100 тысяч человек на акции оппозиции

14:26 Петербуржец стал фигурантом уголовного дела за выброшенный в урну российский триколор

13:26 РБК: Экс-кандидат в президенты Украины Тимошенко подхватила COVID-19, состояние тяжелое

12:35 Транспортировку Навального в Германию оплатил сын основателя "Билайн" Борис Зимин

11:50 COVID-19 выявили у ещё 4852 россиян: плюс 180 - в Петербурге

11:07 МК составил карту перемещения Навального по Томску: он не пил алкоголь и купался в реке

10:20 Владельца брошенной на проезжую часть Невского дымовой гранаты установят по отпечаткам пальцев

22 августа, 20:24 Ромашки, забор, танцы и дымовуха на акции за Навального, Хабаровск, Куштау и Беларусь

22 августа, 18:00 Профессор Соловей рассказал, какая политическая сделка могла быть между Путиным и Лукашенко

22 августа, 17:50 Неизвестный использовал дымовую шашку на Невском проспекте

22 августа, 17:19 Петербург продаст Ульяновску 29 трамвайных вагонов

22 августа, 16:55 Лукашенко попросил простить силовиков, жестко действовавших на протестах

22 августа, 16:03 Протестующие выстроились вдоль Невского проспекта

22 августа, 15:47 Омский Минздрав вместо яда нашел в биоматериале Навального этанол и кофеин

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru