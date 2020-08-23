Военные оцепили памятники в Минске: в центре - снова до 100 тысяч человек на акции оппозиции

Белорусское Минобороны приняло решение оградить все памятники и мемориалы ВОВ оцеплением из военных, указывая на недопустимость присутствия рядом с национальными "святынями" оппозиционеров с национальными бело-красными флагами, передает "Интерфакс".

"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту", - приводится выдержка из заявления военного ведомства.

Действительно, Стелу в Минске оцепили с помощью колючей проволоки и расставили по периметру военных, которые задерживают всех, кто к ним приближается, пишет NEXTA.

Сегодня во многих белорусских городах проходит "Марш свободы": тысячи людей вышли на улицы, требуя отставки действующего правительства. По независимым оценкам, в Минске на площади Независимости уже собралось не менее 50 тысяч человек.