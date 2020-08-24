Вишневский: По чьему приказу отравили Навального – узнаем, когда сменится власть

Петербургский парламентарий Борис Вишневский выражает надежду, что люди, которые могут быть причастны к отравлению оппозиционера Алексея Навального, "долгие годы проведут в тюрьме". Свою позицию он представил в личном Telegram-канале.

"Правду могло бы установить международное расследование, но мы видим, как уже пять лет российские власти цинично блокируют международное расследование убийства Бориса Немцова", - указывает депутат.

В то же время, уверен Вишневский, установить личность человека, санкционировавшего отравление Навального, можно будет лишь тогда, "когда сменится власть".

Ранее сегодня в берлинской клинике "Шарите" оповестили, что анализы Алексея Навального указывают на то, что его отравили. Конкретизировать токсин можно будет после повторного обширного анализа. Предварительно известно, что вещество относится к группе "ингибиторов холинэстеразы".

Политику стало плохо 20 августа во время рейса Томск - Москва. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда его направили в местную инфекционную больницу. В течение двух суток Навального удерживали в медучреждении, не давая разрешения на его транспортировку в ФРГ. Соратники политика полагают, что таким образом врачи могли попытаться скрыть следы токсина, однако омские медики заверяют, что никаких опасных веществ в организме Навального найдено не было – разве что этанол и кофеин. При этом МК представил детальную картину путешествия оппозиционера по Сибири: утверждается, что он не употреблял спиртного и вёл здоровый образ жизни.

Навальный по-прежнему находится в искусственной коме.

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