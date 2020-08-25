Обжалование ареста петербургского депутата Коваля отложили на шесть дней

Горсуд перенёс с 25 на 31 августа рассмотрение апелляции на арест депутата Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Романа Коваля, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Об отложении заседания ходатайствовал сам Коваль. Он попросил рассмотреть апелляцию в присутствии его защитников. Явится в суд 25 августа оба его представителя не смогли: адвокат Егоров находится на лечении, а недавно вступившая в дело адвокат Журавлева - за пределами Петербурга.

Оперативные сотрудники ФСБ задержали Коваля 30 июля в квартире, где он проживал со своей семьей. По версии следствия, единоросс содействовал выделению бюджетных средств медицинским организациям города с помощью внесения так называемой депутатской поправки в бюджет Петербурга. Получавшие субсидии медорганизации заключали контракты с фирмами предпринимателя Михаила Лихолетова, который делился с депутатом "откатами", считают следователи. 31 июля Приморский суд Петербурга отправил Коваля и Гришина в СИЗО до 28 сентября.

В материалах дела есть протокол допроса Лихолетова, на котором бизнесмен сообщил, что парламентарий получил частями более 16 млн рублей, как наличными, так и автомобилем Audi Q7. Деньги он якобы передавал через экс-помощника Коваля Андрея Гришина, которого также отправили в СИЗО в рамках уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1). Гришина задержали во время передачи 2 млн рублей от Лихолетова. Позже бывший помощник депутата заявил на суде, что эти деньги были долгом, который ему возвращал бизнесмен. Он также отметил, что с января 2020 года работал у другого депутата-единоросса - Сергея Купченко.

Сергей Еремеев