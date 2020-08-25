18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:11

Обжалование ареста петербургского депутата Коваля отложили на шесть дней

фото ЗакС политика Обжалование ареста петербургского депутата Коваля отложили на шесть дней

Горсуд перенёс с 25 на 31 августа рассмотрение апелляции на арест депутата Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Романа Коваля, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Об отложении заседания ходатайствовал сам Коваль. Он попросил рассмотреть апелляцию в присутствии его защитников. Явится в суд 25 августа оба его представителя не смогли: адвокат Егоров находится на лечении, а недавно вступившая в дело адвокат Журавлева - за пределами Петербурга.

Оперативные сотрудники  ФСБ задержали Коваля 30 июля в квартире, где он проживал со своей семьей. По версии следствия, единоросс содействовал выделению бюджетных средств медицинским организациям города с помощью внесения так называемой депутатской поправки в бюджет Петербурга. Получавшие субсидии медорганизации заключали контракты с фирмами предпринимателя Михаила Лихолетова, который делился с депутатом "откатами", считают следователи. 31 июля Приморский суд Петербурга отправил Коваля и Гришина в СИЗО до 28 сентября.

В материалах дела есть протокол допроса Лихолетова, на котором бизнесмен сообщил, что парламентарий получил частями более 16 млн рублей, как наличными, так и автомобилем Audi Q7. Деньги он якобы передавал через экс-помощника Коваля Андрея Гришина, которого также отправили в СИЗО в рамках уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1). Гришина задержали во время передачи 2 млн рублей от Лихолетова. Позже бывший помощник депутата заявил на суде, что эти деньги были долгом, который ему возвращал бизнесмен. Он также отметил, что с января 2020 года работал у другого депутата-единоросса - Сергея Купченко.

Сергей Еремеев

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

7 августа, 20:24 Милонов призвал петербургских депутатов раскрывать цели, на которые идет их бюджетная поправка

5 августа, 16:53 Защита подала жалобу на арест экс-помощника депутата Коваля

5 августа, 14:58 В Смольном не считают правильным лишать депутатов возможности бюджетных поправок

1 августа, 16:48 "Поправки вносились другим депутатом": Первые подробности дела единоросса Коваля

1 августа, 0:12 Бывшего помощника депутата Коваля поместили в СИЗО

31 июля, 21:54 Суд арестовал депутата ЗакСа Коваля по делу о взятке

31 июля, 20:40 Адвокат: Помощника депутата Коваля госпитализировали из-за травм, полученных при задержании

31 июля, 19:20 Следователь считает, что Коваль пытался скрыться после задержания своего помощника

31 июля, 18:34 Депутата Коваля доставили в Приморский районный суд

30 июля, 18:52 В приемной депутата Коваля в здании администрации "Сосновой Поляны" велись следственные действия


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:29 СК возбудил еще одно дело об убийстве против красноярского экс-депутата Быкова

11:25 Сергей Цыпляев увольняется из РАНХиГС из-за "идеологической дисциплины"

11:11 Обжалование ареста петербургского депутата Коваля отложили на шесть дней

10:54 Число зараженных коронавирусом в России превысило 966 тысяч человек

10:23 Более тысячи соцработников получили выплаты за работу в эпидемию коронавируса

9:53 Глава Тувы во второй раз заразился коронавирусом

9:18 Евросоюз осудил "то, что выглядит как покушение" на Навального

24 августа, 20:50 Вишневский: По чьему приказу отравили Навального – узнаем, когда сменится власть

24 августа, 20:21 За время пандемии убытки российской киноиндустрии составили не менее 15 млрд рублей

24 августа, 19:50 Олег Навальный обвинил главврача омской больницы, где лежал его брат, в "наглой лжи всему миру"

24 августа, 19:21 Облсуд Архангельска отказал в регистрации кандидатом на выборах защитнику Шиеса

24 августа, 19:06 КРТИ выделил на планировку территории для станции метро "Гавань" почти 10 млн рублей

24 августа, 18:51 Путин и Лукашенко по телефону обсудили "западное направление" и вакцину от коронавируса

24 августа, 18:45 Нобелевского лауреата Алексиевич, призывавшую Лукашенко уйти, вызвали на допрос в СК Белоруссии

24 августа, 18:33 Плавучий космодром "Морской старт" восстановят за 35 млрд рублей

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru