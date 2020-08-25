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11:56

При виде Лукашенко с автоматом Ройзман пожелал легализовать ношение оружия

фото ЗакС политика При виде Лукашенко с автоматом Ройзман пожелал легализовать ношение оружия

Политик Евгений Ройзман, разбирая воскресный митинг в Минске, на который пришло не менее ста тысяч недовольных властью белорусов, сделал вывод о том, что кадры с вооруженным президентом Александром Лукашенко - "история не политическая, а медицинская". С его точки зрения, власть находится во все более непредсказуемых и опасных руках, и впору задуматься о возвращении права гражданам славяноязычных государств бывшего Советского Союза на свободное ношение оружия. Между отсутствием этого права и агрессивным поведением правителей бывший мэр Екатеринбурга видит прямую взаимосвязь.

"Наличие оружия - это единственное, что по-настоящему отличает свободного человека от раба, и так было всегда, это я просто как историк говорю. В стране, в которой граждане имеют право владеть оружием, никогда в жизни никакой режим Лукашенко не удержится, никогда никакие озверевшие омоновцы не будут людей хлестать палками и насиловать. Я считаю, что это необходимо, и события в Белоруссии это показывают, да и в России тоже", - рассудил он в авторской радиопрограмме.

Напомним, что в конце второй недели протестов, 23 августа белорусы подошли к резиденции Лукашенко, окруженной плотным кольцом военных. На территорию дворца вскоре высадился на вертолете сам президент. Вместе с 15-летним сыном они с автоматами в руках подошли к военным и поблагодарили их.

Белорусы протестуют против результатов выборов, на которых ЦИК насчитал более четверти века правящему страной президенту очередные 80% голосов. Сам он заявляет, что перевыборов не будет, "пока вы меня не убьете", и усматривает в протестах зарубежную "руку". По всей стране с 9 августа не прекращаются демонстрации, забастовки и увольнения в знак протеста, получающие огласку в интернете.

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