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12:55

У дверей КГА снова протестовали против замены старинных окон на пластиковые

фото ЗакС политика У дверей КГА снова протестовали против замены старинных окон на пластиковые

Как и неделю назад, в центре Петербурга у правительственного здания прошел пикет в защиту старинных окон в исторических зданиях Центрального района. На этот раз акция прошла на ступеньках комитета по градостроительству и архитектуре, сообщает паблик "Петербургский гражданин".

На данный момент сильнее всего проблема, по мнению активистов, касается дома 4 по Саперному переулку. Фонд капитального ремонта поручил подрядчику, ведущему ремонт в этом доме, заменить резные деревянные окна на стеклопакеты.

"Сам вопрос уже давно вышел за рамки одного этого здания дореволюционной постройки. И звучит намного шире. Уже многие петербуржцы вокруг задумываются, что деревянные окна можно и нужно сохранять". - добавляют авторы поста.

Большие надежды они возлагают на последовательность главного городского архитектора Владимира Григорьева, на словах разделяющего с ними одну позицию.

Фото: "Петербургский гражданин"

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