СМИ: Ивана Сафронова направят на психиатрическую экспертизу

ФСБ назначила психолого-психиатрическую экспертизу экс-корреспонденту "Коммерсанта", советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, передает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам источника, следствие уже ознакомило защиту с соответствующим постановлением. Проведут ее в институте психиатрии имени Сербского.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.