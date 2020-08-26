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9:26

Главу томского штаба Навального несколько часов опрашивали в полиции в рамках "отсутствующего" уголовного дела

фото ЗакС политика Главу томского штаба Навального несколько часов опрашивали в полиции в рамках "отсутствующего" уголовного дела

Координатора штаба Алексея Навального в Томске Ксению Фадееву вызвали в полицию, где на протяжении длительного времени опрашивали в рамках ещё не возбужденного уголовного дела. О походе к правоохранителям она рассказала у себя в Facebook.

"Никакого уголовного дела о покушении на Навального нет, так что это был не допрос, а именно опрос, который занял три часа. Никакой следственной группы, ничего. Меня опрашивала старший лейтенант полиции на транспорте. Почему они? А она сама не знает. Почему этим не занимается Следственный комитет — тоже не знает. Задавали вопросы о состоянии здоровья Алексея, когда он был у нас, о его образе жизни, о том, что мы делали в Томске. Спросили, есть ли у меня версии того, что произошло", - поделилась Фадеева.

По ощущению "навальнистки", правоохранители лишь создают видимость какой-то работы, а на самом деле между отделами и различными ведомствами даже нет четкой кооперации.

Ранее на опрос в полицию дважды был вызван адвокат томского штаба, отвозивший Навального на реку.

Ранее юристы ФБК обратились в СК, требуя возбудить уголовное дело об отравлении политика, в котором они всецело уверены. 

В то же время в Кремле заявили, что пока не видят нужды в уголовном разбирательстве по факту недомогания Навального.

В свою очередь врачи немецкой клинике "Шарите", где находится Навальный, заявили, что клинические данные указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы – какого именно, пока неясно. 

Политику стало плохо 20 августа во время рейса Томск - Москва. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска, откуда его направили в местную инфекционную больницу. В течение двух суток Навального удерживали в медучреждении, не давая разрешения на его транспортировку в ФРГ. Соратники политика полагают, что таким образом врачи могли попытаться скрыть следы токсина, однако омские медики заверяют, что никаких опасных веществ в организме Навального найдено не было – разве что этанол и кофеин. При этом МК представил детальную картину путешествия оппозиционера по Сибири: утверждается, что он не употреблял спиртного и вёл здоровый образ жизни.

Навальный по-прежнему находится в искусственной коме.

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