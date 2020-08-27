Мосгорсуд признал законными обыски у Сафронова и его матери

Мосгорсуд признал законными обыски у экс-корреспондента "Коммерсанта", советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова и его матери, передает "МБХ медиа".

Адвокаты Сафронова настаивали на том, что следствие не предоставило суду достаточных оснований для разрешения на обыск. Они напомнили, что до сих пор не разъяснено обвинение, предъявленное Сафронову по делу о госизмене, оно "не предметно, нет ответов на ряд ключевых вопросов".

"Так же и с основаниями для обысков. На что опирался суд, когда давал разрешение на их проведение? Решения суда о проведение обысков не подкреплены достаточным количеством оснований, чтобы считаться обоснованными", — заявлял руководитель "Команды 29" Иван Павлов.

В случае признания обысков незаконными, все изъятые в их ходе вещи было бы нельзя приобщить к материалам дела. В том числе – компьютер Сафронова, с которого, как считает ФСБ, были якобы переданы секретные данные чешским спецслужбам.

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам Сафронов вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

Фото: Иван Сафронов / Facebook