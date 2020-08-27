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19:57

МВД Беларуси обещает опустить задержанных в Минске журналистов после проверки документов

фото ЗакС политика МВД Беларуси обещает опустить задержанных в Минске журналистов после проверки документов

Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова заявила в своем Telegram-канале, что задержанные в Минске журналисты будут отпущены после проверки документов.

Она подчеркнула, что журналисты в Минске "не задержаны", а "доставлены" в Октябрьское РУВД Минска "для проверки  документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности". "Журналисты зарегистрированных СМИ, а также иностранные журналисты, аккредитованные при Министерстве иностранных дел, будут отпущены", - написала Чемоданова.

Тем временем задержания журналистов на площади Свободы, где проходит очередная акция протеста в знак несогласия с итогами президентских выборов, продолжаются. Задержаны сотрудники российских СМИ – ТАСС, РИА "Новости", "МБХ медиа" - беларуских – TUT.BY, "Наша Нива", "Белсат", БелаПАН, а также международных – "Радио Свободы", Reuters, AP. Также Telegram-канал NEXTA сообщает о задержании сотрудников Deutsche Welle, "Ленты.Ру" и об отпущенных журналистов телеканала RT.

Граждане Беларуси выходят на многотысячные протесты в ряде городов страны с 9 августа. Они требуют признать недействительными итоги выборов, согласно которым победил с результатом около 80% голосов действующий президент Александр Лукашенко. Они считают победителем выборов другого кандидата, Светлану Тихановскую.

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