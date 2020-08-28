Ксении Собчак не удалось оспорить штраф за футболку "Свободу Ивану Сафронову"

Московский городской суд не стал удовлетворять жалобу блогера Ксении Собчак, которая намеревалась оспорить штраф в размере 20 тысяч рублей за акцию в поддержку экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова, делится "Медиазона".

Собчак участвовала в серии одиночных пикетов возле здания ФСБ на Лубянке 7 июля. Её, равно и других граждан, пришедших на мероприятие в футболках с надписью "Свободу Ивану Сафронову", задержали и доставили в отдел полиции, где выписали протокол по "протестной" статье 20.2 КоАП (Нарушение правил проведения акции).

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам он вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.