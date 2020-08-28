18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:35

Ксении Собчак не удалось оспорить штраф за футболку "Свободу Ивану Сафронову"

фото ЗакС политика Ксении Собчак не удалось оспорить штраф за футболку "Свободу Ивану Сафронову"

Московский городской суд не стал удовлетворять жалобу блогера Ксении Собчак, которая намеревалась оспорить штраф в размере 20 тысяч рублей за акцию в поддержку экс-корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова, делится "Медиазона"

Собчак участвовала в серии одиночных пикетов возле здания ФСБ на Лубянке 7 июля. Её, равно и других граждан, пришедших на мероприятие в футболках с надписью "Свободу Ивану Сафронову", задержали и доставили в отдел полиции, где выписали протокол по "протестной" статье 20.2 КоАП (Нарушение правил проведения акции). 

Сафронов арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам он вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

27 августа, 18:54 Мосгорсуд признал законными обыски у Сафронова и его матери

25 августа, 17:51 СМИ: Ивана Сафронова направят на психиатрическую экспертизу

19 августа, 16:49 Суд оштрафовал трёх журналисток, пришедших к СИЗО "Лефортово" поддержать Сафронова

14 августа, 17:24 Против трех адвокатов Сафронова возбудили дисциплинарные производства

14 августа, 15:57 Спецкора "Коммерсанта" оштрафовали на 10 тысяч рублей за футболку в поддержку Сафронова

14 августа, 0:28 "Либо жертва, либо обслуга": Журналистский "митинг" в поддержку Сафронова

12 августа, 16:44 В поддержку экс-журналиста Сафронова пройдет онлайн-митинг

11 августа, 9:59 "Это психологическое давление": Ивану Сафронову запретили свидания с родными в СИЗО

6 августа, 15:28 "Заколдованный круг": Невзоров обрисовал перспективы дела журналиста Сафронова

6 августа, 9:26 ФСБ подозревает Сафронова в передаче секретных сведений за рубеж через домашний компьютер


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:20 Глава Архангельской области недоволен темпами рекультивации полигона на Шиесе

14:50 "Фургал - наш выбор": 49-й день подряд хабаровчане выходят поддержать экс-главу края

14:27 В Смольном уточнили меню школьного обеда

14:01 В Кремле затруднились назвать численность силовиков, выделенных для помощи Лукашенко

13:58 Милонов просит простить родителям первоклассников опоздание на работу 1 сентября

13:39 В Ломоносове восстановят уничтоженный дом-памятник

13:35 Ксении Собчак не удалось оспорить штраф за футболку "Свободу Ивану Сафронову"

13:01 Собянин: Думаю, в течение шести месяцев мы окончательно победим коронавирус

12:59 Суд обязал всеволожских чиновников предъявить проект благоустройства парка Песчанка

12:47 Из ГУП в АО: На пути к конкуренции и публичности

12:31 Польша и Россия возобновят авиасообщение со 2 сентября

12:28 Четверых петербургских полицейских задержали по подозрению во взяточничестве

12:00 Из-за коронавируса родительские собрания в школах перейдут в формат онлайн

11:59 Рекламодателей кафе "Щелкунчик" оштрафуют за непристойную рекламу

11:35 Предприниматели обратились к Четырбоку с просьбой продлить время продажи алкоголя в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru