Госсовет может перебраться в Петербург

Государственный совет может передислоцироваться в Петербург: в скором времени депутаты Госдумы будут рассматривать проект закона о Госсовете, поделился со Znak.com осведомлённый источник.

Собеседник издания рассказал, что в Управлении делами президента активно изучают недвижимость, располагающуюся в историческом центре города на Неве. К примеру, не исключается возможность размещения Госсовета в Таврическом дворце.

"Рассматривали несколько вариантов, в том числе изучали один из дворцов, расположенных на Садовой улице, но в итоге от него отказались - важным фактором послужило отсутствие там вертолётной площадки", - уточнил источник Znak.com.

Добавим, Государственный совет - это совещательный орган власти, содействующий деятельности президента по взаимодействию с другими ветвями власти. Коррективы, внесённые в июле в Конституцию, усиливают его роль, поэтому отныне он также определяет основные направления внутренней и внешней политики.