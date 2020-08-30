Белорусские спортсмены требуют перевыборов президента

Более 400 белорусских спортсменов выразили требование скорейших перевыборов президента, подписавшись под коллективным письмом, передает "Интерфакс". В их числе оказались олимпийские призеры и заслуженные мастера спорта. Они не признают результатов голосования, закончившегося 9 августа.

Помимо этого, авторы письма настаивают на роспуске Центризбиркома, насчитавшего Александру Лукашенко более 80% голосов, и освобождении и реабилитации арестованных в ходе избирательной кампании и после нее политических активистов.

Напомним, что с 9 августа в Белоруссии не утихает политический кризис: ежедневно тысячи демонстрантов на улицах крупных городов выступают против режима Лукашенко, который правит уже 26 лет и отказывается идти на диалог с протестующими. В первые два вечера после выборов силовики избивали людей и стреляли в них, в изоляторах насилие продолжалось.