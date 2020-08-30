В Купчино активисты протестуют против вырубки деревьев

Жители Фрунзенского района, недовольные предстоящей вырубкой около трехсот деревьев на Южном шоссе, в знак протеста обвязали каждое из них красно-белой ленточкой, передает издание "МБХ Медиа Северо-Запад".

"Проект дороги уже сделан и зашел так далеко, что откатывать его назад будет трудно", - прокомментировала ситуацию активистка Алина Федорова.

Будущие вырубки связаны с тем, что шоссе из двухполосного переделывают в четырехполосное. Его ширина, согласно реализуемому проекту, должна будет составить 29 метров.

Фото: Малая Карпатская 13 / ВКонтакте