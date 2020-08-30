Путин официально примет Лукашенко в Москве

В целях укрепления российско-белорусской дружбы новоизбранный президент Белоруссии Александр Лукашенко приедет с визитом в Москву к своему коллеге Владимиру Путину, говорится на сайте Кремля. Встреча должна состояться "в самое ближайшее время".

"Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям. Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве", - гласит сообщение.

Кроме того, Путин "тепло" поздравил сегодня, 30 августа, Лукашенко с 66-летием.

Напомним, что ранее из-за массовых протестов в Белоруссии Путин заявил, что в России заготовлен целый резерв силовиков для помощи властям на случай массовых беспорядков.

Белорусы массово не признают переизбрания Лукашенко с более чем 80-процентным результатом и осуждают жестокое обращение с уличными демонстрантами в первые дни и часы после завершения процедуры голосования.