18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

9:23

Егора Жукова избили у его дома в Москве

фото ЗакС политика Егора Жукова избили у его дома в Москве

Неизвестные избили в Москве бывшего фигуранта "московского дела", блогера и ведущего "Эха Москвы" Егора Жукова, сообщает Telegram-канал "Команда Жукова".

По словам соратников Жукова, на него напали двое человек вечером 30 августа у подъезда дома активиста. Нападавшие скрылись на самокате. Жуков подал заявление в ОМВД по Можайскому району.

У Жукова предварительно диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, передает ТАСС. Его отвезли в 67-ю больницу Москвы для МРТ: по его итогам оказалось, что "серьезных травм и внутреннего кровотечения удалось избежать".

В управлении МВД по Москве заявили, что по факту произошедшего возбуждено дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Накануне Жукова исключили из магистратуры ВШЭ спустя полтора часа после зачисления на него. Он сообщил, что это связано с его оппозиционными взглядами.

Егор Жуков приговорен к трем годам условно по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Поводом стали видео на YouTube-канале Жукова с рассуждениями о методах ненасильственного протеста.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

30 августа, 16:20 Фигуранта "московского дела" Егора Жукова исключили из вуза

24 августа, 16:52 Экс-фигурант "московского дела" Раджабов обжаловал арест за акцию в поддержку Азара

24 августа, 15:51 Мосгорсуд признал незаконным обыск у Верзилова: силовики выламывали дверь в его квартиру кувалдой

20 августа, 12:05 Осужденному фигуранту "московского дела" Жукову отказали в УДО

17 августа, 12:10 Осужденный за поднятое забрало шлема силовика фигурант "московского дела" подал на УДО

7 августа, 13:50 Суд признал законными дисциплинарные взыскания Котову в колонии

31 июля, 13:24 Экс-фигурант "московского дела" Фомин отсудил у государства 250 тысяч рублей

29 июля, 11:25 ЕСПЧ зарегистрировал первые жалобы фигурантов "московского дела"

28 июля, 16:29 Экс-фигурант "московского дела" Миняйло требует извинений прокуратуры через суд

27 июля, 20:01 У ресторана, решившего судиться с Навальным за сорванный банкет, впервые за 5 лет упала выручка


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
11:49 Врачи зафиксировали низкую температуру тела у Навального перед отправкой в Германию

11:27 Главреда "Холода" оштрафовали за участие в пикете в поддержку Сафронова

11:15 "В глаза не заглядывать": Дегтярев снял коронавирусные ограничения в Хабаровском крае

10:50 Число зараженных коронавирусом в России приблизилось к миллиону человек

10:21 Елин заявил о возможном открытии фудкортов и кинотеатров в Петербурге с 12 сентября

9:52 В Смольном допустили введение новых "коронавирусных" ограничений после 20 сентября

9:23 Егора Жукова избили у его дома в Москве

30 августа, 18:00 Путин официально примет Лукашенко в Москве

30 августа, 17:14 Амосов связывает отравление Навального с актуальностью "умного голосования"

30 августа, 16:20 Фигуранта "московского дела" Егора Жукова исключили из вуза

30 августа, 15:18 В Купчино активисты протестуют против вырубки деревьев

30 августа, 14:35 В центре Минска вновь задерживают протестующих

30 августа, 13:45 Волков об отравлении Навального: Путин его боится и таким образом реагирует

30 августа, 12:49 Белковский находит неприличной критику омских врачей, лечивших Навального

30 августа, 11:59 Белорусские спортсмены требуют перевыборов президента

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru