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11:27

Главреда "Холода" оштрафовали за участие в пикете в поддержку Сафронова

фото ЗакС политика Главреда "Холода" оштрафовали за участие в пикете в поддержку Сафронова

Кузьминский райсуд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей главного редактора издания "Холод" Таисию Бекбулатову, признав её виновной в нарушении установленного порядка проведения пикетирования (ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ), уведомляет "Апология протеста".

Протокол на Бекбулатову составили 13 июля: тогда она и другие журналисты вышлки в одиночные пикеты в поддержку обвиняемого в госизмене экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова.

Некоторые были одеты в футболки, на которых было написано "Свободу Сафронову!".

Адвокат Бекбулатовой добавил также, что решение суда будет обязательно обжаловано.

Сафронов, напомним, арестован по обвинению в госизмене. По версии следствия, его якобы завербовали чешские спецслужбы, на которые он работал несколько лет. Сам он вину отрицает и считает преследование связанным с его журналистской деятельностью.

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