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12:16

Петербургского депутата Коваля оставили под арестом

фото ЗакС политика Петербургского депутата Коваля оставили под арестом

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Роман Коваль, которого обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), останется в СИЗО до 29 сентября. Горсуд 31 августа отклонил апелляцию защиты на решение о его аресте.

Адвокат Татьяна Журавлева, представляющая интересы Коваля, заявила, что Приморский районный суд, отправивший 31 июля единоросса под арест, сделал акцент на должности депутата и тяжести вменяемого преступления. Защитник Алексей Егоров обратил внимание на "скудность доказательств" вины его подзащитного, представленных в материалах дела.

Егоров попросил перевести Коваля под домашний арест, ссылаясь на то, что самая строгая мера пресечения не соответствует представленной доказательной базе.

- Это не убийство. Он в Мойку конечности не выбрасывал, - заявил адвокат.

Оперативные сотрудники ФСБ задержали депутата 30 июля в квартире, где он проживал со своей семьей. По версии следствия, единоросс мог содействовать выделению бюджетных средств медицинским организациям города с помощью внесения так называемой депутатской поправки в бюджет Петербурга. Получавшие субсидии медорганизации заключали контракты с фирмами предпринимателя Михаила Лихолетова, который якобы мог делиться с депутатом "откатами", считают следователи.

В материалах дела есть протокол допроса Лихолетова: бизнесмен сообщил, что парламентарий якобы получил частями более 16 млн рублей, как наличными, так и автомобилем Audi Q7. Деньги он якобы передавал через экс-помощника Коваля Андрея Гришина, которого также отправили в СИЗО в рамках уголовного дела о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Гришина задержали во время передачи 2 млн рублей от Лихолетова. Позже бывший помощник депутата заявил на суде, что эти деньги были долгом, который ему возвращал бизнесмен.

Защитники Коваля обратили внимание суда на то, что Гришин так и не сообщил следователям, что передавал деньги депутату.

Сергей Еремеев


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