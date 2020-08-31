Суд арестовал 400 тысяч долларов, принадлежащих родственнице Фургала

Басманный суд Москвы наложил арест на 400 тысяч долларов, принадлежащих родственнице экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала Олесе Киреевой, информирует "Интерфакс".

Адвокаты женщины подали жалобы, которые будут рассмотрены 21 сентября: на сегодняшнем заседании Киреева быть не смогла, поскольку живёт в Хабаровске, и уведомление о процессе получила слишком поздно.

Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля и в тот же день этапировали его в Москву, где отправили под арест.

По версии следствия, бывший краевой губернатор организовал покушение на предпринимателя Александра Смольского и убийство еще двух бизнесменов Евгении Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах.

Свою вину управленец не признает.