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12:31

Суд арестовал 400 тысяч долларов, принадлежащих родственнице Фургала

фото ЗакС политика Суд арестовал 400 тысяч долларов, принадлежащих родственнице Фургала

Басманный суд Москвы наложил арест на 400 тысяч долларов, принадлежащих родственнице экс-главы Хабаровского края Сергея Фургала Олесе Киреевой, информирует "Интерфакс".

Адвокаты женщины подали жалобы, которые будут рассмотрены 21 сентября: на сегодняшнем заседании Киреева быть не смогла, поскольку живёт в Хабаровске, и уведомление о процессе получила слишком поздно.

Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля и в тот же день этапировали его в Москву, где отправили под арест.

По версии следствия, бывший краевой губернатор организовал покушение на предпринимателя Александра Смольского и убийство еще двух бизнесменов Евгении Зори и Олега Булатова в 2004-2005 годах.

Свою вину управленец не признает.

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