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14:33

Латвия и Эстония закрыли свои границы для Лукашенко и других белорусских чиновников

фото ЗакС политика Латвия и Эстония закрыли свои границы для Лукашенко и других белорусских чиновников

Белорусскому президенту Александру Лукашенко и ещё 29 чиновникам власти Латвии и Эстонии запретили въезд в страну из-за возникших на фоне выборов протестов, известили в латвийском МИДе.

Под санкции попали, в частности, старший сын Лукашенко Виктор, глава ЦИК Лидия Ермошина, глава КГБ Валерий Вакульчик и его заместитель Иван Тертель, а также другие чиновники из белорусских МВД, МИД, Генпрокуратуры и Следственного комитета. 

Глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс подчеркнул, что власти страны считают белорусские выборы сфальсифицированными, более того, недопустимы издевательства над мирными демонстрантами. Чиновник призвал Европейский Союз последовать примеру балтийского государства.

Добавим, Литва уже закрыла свои границы для белорусского главы. Президент Европейского совета Шарль Мишель говорил, что другие страны ЕС также подумывают о введении ограничений.

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