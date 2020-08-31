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16:32

ВШЭ опровергла исключение Егора Жукова

фото ЗакС политика ВШЭ опровергла исключение Егора Жукова

В Высшей школе экономики отрицают "исключение" бывшего фигуранта "московского дела" Егора Жукова из магистратуры, сообщается на сайте вуза.

Школа дизайна объявила, что не сможет открыть профиль "Искусство кино: режиссура и драматургия", куда поступил Жуков ранее. Вуз объяснил это тем, что к команде школы не может присоединиться творческая команда преподавателей, на которую "рассчитывали как на ядро профиля" - "по независящим от университета обстоятельствам".

"Публикация Егора Жукова о том, что его "исключили" из Высшей школы экономики не соответствует действительности. После расформирования специализации, на которую на коммерческой основе поступал Жуков, ему, как и другим девяти абитуриентам, прошедшим отбор, было предложено перейти на другие специализации. Жуков отказался от предложения Школы дизайна и предпочел забрать документы. Я лично проводил с ним эту беседу", - заявил руководитель Школы дизайна Арсений Мещеряков.

Публикацию вуза дополнили комментарием Мещерякова уже после того, как Жуков заявил о своем исключении. Напомним, накануне на своем YouTube-канале Жуков утверждал со ссылкой на сотрудницу приемной комиссии ВШЭ, что уже подписанный с ним договор расторгли "по указке сверху" и связал это со своей политической деятельностью.

Также накануне вечером на Жукова напали двое неизвестных у подъезда его дома в Москве и сильно избили. Полиция возбудила уголовное дело о побоях.

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