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17:28

В СПЧ призвали главу МВД взять дело об избиении Жукова под особый контроль

фото ЗакС политика В СПЧ призвали главу МВД взять дело об избиении Жукова под особый контроль

Комиссия СПЧ по свободе информации и правам журналистов призвала министра внутренних дел Владимира Колокольцева взять под особый контроль дело об избиении бывшего фигуранта "московского дела" Егора Жукова, сообщается на сайте СПЧ.

В комиссии заявили, что есть основания полагать, что на Жукова напали "именно из-за журналистской деятельности": Жуков – ведущий программы на "Эхе Москвы" и сотрудник "Новой газеты". Члены СПЧ заявили, что нападения на журналистов и даже их убийства "расследуются крайне медленно, вяло и зачастую не приводят ни к каким результатам, что недопустимо в правовом государстве". В пример они привели убийства Владислава Листьева и Дмитрия Холодова.

"Видим угрозу свободе слова в подобном отношении правоохранительных органов", - подчеркнули члены комиссии.

Накануне вечером на Жукова напали двое неизвестных у подъезда его дома в Москве и сильно избили. Полиция возбудила уголовное дело о побоях.

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