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17:52

УФАС раскрыло картель на рынке благоустройства Петербурга на 230 млн рублей

фото ЗакС политика УФАС раскрыло картель на рынке благоустройства Петербурга на 230 млн рублей

Петербургское управление ФАС выявило картельное соглашение между двумя компаниями на рынке услуг по благоустройству, сообщили в антимонопольном ведомстве.

Дело коснулось двух фирм: ООО "ПСФ-корт" и ООО "Зеленстрой". Эти две компании совместно участвовали в пяти аукционах и двух конкурсах на проведение работ по благоустройству в разных районах Петербурга в 2017-2019 годах. В сумме начальная цена семи контрактов превысила 230 млн рублей.

В ходе расследования УФАС выяснило, что компании участвовали в торгах,  IP-адрес, на торгах только с их участием цена снижалась лишь на 1,5%, а при участии настоящих конкурентов – до 47,5% от начальной цены. К тому же антимонопольщики установили, что несколько сотрудников работают в двух организациях одновременно, а заявки для участия в торгах для разных фирм делал один человек на одном и том же компьютере.

УФАС назначит обеим фирмам административные штрафы в течение года. Также ведомство направило материалы дела в полицию, усмотрев признаки преступления по ч. 1 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

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