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19:10

ФБК поведал о единороссах, возводящих в Новосибирске "аварийное" жильё

фото ЗакС политика ФБК поведал о единороссах, возводящих в Новосибирске "аварийное" жильё

Пока Алексей Навальный пребывает в коме в немецкой клинике, его соратники продолжают выпускать расследования, повествуя о российских чиновниках и их "злоключениях".

Новосибирский штаб оппозиционера презентовал видео, в котором рассказывается о представителях "Единой России", так или иначе связанных со строительной сферой города.

Так, в сибирском ФБК подсчитали, что 18 из 50 депутатов-единороссов, сидящих в городском совете, либо сами владеют обозначенным бизнесом, либо близки к застройщикам.

"Городской парламент не может функционировать нормально, если в нем есть такая большая консолидированная группа", - констатировали в ФБК.

К примеру, единоросс Алексей Джулай является "одним из самых богатых депутатов городского совета". Ему принадлежит компания "Дискус", а также производящий бетонные панели завод, из которых впоследствии, по уверению "навальнистов", возводится "буквально аварийное" жильё. Примечательно, но Джулаю принадлежит также управляющая компания, обслуживающая дома.

Активисты полагают, что Джулай намерен баллотироваться на очередной депутатский срок, потому как без него он может стокнуться с серьезными претензиями, так как ЖК, которые он строит, не приспособлены для жизни.

"Поданы сотни исков, вынесены штрафы на миллионы рублей — и ничего. Депутатский статус позволяет ему все игнорировать. Львиная доля судебных дел - иски от мэрии за то, что Джулай не платит аренду за землю, на которой его дома построены", - утверждают в ФБК.

Другим крупным новосибирским застройщиком является единоросс Кирилл Покровский, владеющий ЖК "Чистая слобода". Отец парламентария - вице-спикер городского ЗакСа, собственник завода ЖБИ, а мать трудится в губернаторской администрации.

Ещё один депутат от ЕР Евгений Яковенко, делятся в ФБК, якобы поступил "хитрее", оформив бизнес на детей. Его сыну принадлежит микрорайон "Уют", дочь владеет палатками в новосибирском метро, "не обделены" и другие дети парламентария.

В ходе подготовки материала активисты выяснили, что экс-координатора красноярского штаба Навального Даниила Маркелова сняли с грядущих губернаторских выборов, которые должны пройти в текущем сентябре. По мнению представителей штаба, подписи в поддержку их кандидата могли признать недействительными под влиянием требований единоросса Джулая.

Напомним, сам Навальный до сих пор в медикаментозной коме. Политик резко почувствовал себя плохо 20 августа на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Была совершена экстренная посадка в аэропорту Омска, откуда его направили в местную инфекционную больницу. В течение двух суток политика удерживали в медучреждении, не разрешая транспортировать его в берлинскую клинику. Соратники Навального уверены, что таким образом могли быть скрыты следы токсина, однако омские медики ранее заявляли, что никаких опасных веществ в организме Навального найдено не было – разве что этанол и кофеин.

Ранее Генпрокуратура РФ не нашла признаков преступления в госпитализации Навального в Омске.

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