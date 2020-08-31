"Не самый худший представитель общества": как пытались отменить арест депутату Ковалю

Депутат петербургского парламента от "Единой России" Роман Коваль продолжит находиться в СИЗО по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). 31 августа Горсуд отказался отпускать его под домашний арест. Адвокаты в ходе заседания озвучили новые доводы в пользу изменения меры пресечения и фамилии других депутатов ЗакСа, упомянутых на допросе единственного свидетеля.

Обжалования ареста единоросса Романа Коваля ждали почти месяц. Приморский районный суд отправил его в СИЗО поздно вечером 31 июля. А 31 августа, наконец, была рассмотрена апелляция. За это время арестованный депутат поменял одного из двух своих защитников. Вместо Алексея Кузнецова в дело вступила адвокат Татьяна Журавлева.

Она согласилась с доводами своих коллег, которые указали в апелляционной жалобе, что суд первой инстанции не проверял обоснованность подозрения в виновности их подзащитного. Также Журавлева озвучила новые аргументы. По ее словам, дело против Коваля как депутата должен был возбуждать руководитель главного следственного управления Следкома по Петербургу, а не Второе следственное управление ГСУ СК. Кроме того, считает адвокат, избирать меру пресечения должен был Выборгский районный суд - по месту совершения деяния - или Смольнинский районный суд - по месту задержания. Однако ходатайство об аресте было рассмотрено по месту нахождения следственного органа - Приморским районным судом.

Сотрудники службы экономической безопасности ФСБ задержали Коваля после допроса предпринимателя Михаила Лихолетова, который проходит по этому делу свидетелем. Опираясь на его показания, следствие полагает, что единоросс через депутатские поправки в бюджет на 2018 год мог способствовать выделению средств городской казны нескольким больницам и роддомам Петербурга. Эти учреждения заключали контракты с фирмами Лихолетова, а тот потом якобы отчислял процент от сделок депутату. Следствие считает, что таким образом парламентарию было передано более 16,9 млн рублей, в том числе в виде автомобиля Audi Q7.

Защита депутата считает эту версию несостоятельной. Адвокат Журавлева заявила, что Коваль не мог влиять на получение городских субсидий той или иной организацией. Этот тезис она подкрепляла официально опубликованной информацией:

- Он действительно мог внести проект поправки в бюджет, но только в части перераспределения цифр бюджета, например, уменьшить расходы на коммунальное хозяйство или увеличить на здравоохранение. Если взглянуть на бюджет города, утвержденный Законодательным собранием, - он есть в свободном доступе - там нет ни одной цифры выделения конкретному бюджетному учреждению. Есть адресные инвестиционные программы, но в них также не содержатся конкретные названия конкретных учреждений.

Защитница также отметила, что компании Лихолетова выиграли право на заключение госконтрактов в ходе электронных аукционов. По мнению адвоката, это исключает возможность для подтасовок. Журавлева заявила, что протокол допроса свидетеля не подтвержден и из него не ясно, как Коваль мог способствовать тому, что Лихолетов победит в тендерах. В протоколе допроса бизнесмена, отметила Журавлева, упоминаются еще два депутата, которым якобы направлялись письма с просьбой помочь выделить деньги отдельным медучреждениям. Позже эти учреждения также фигурировали в деле Коваля.

- Сам Лихолетов указывает, что письма о выделении средств таким-то бюджетным учреждениям, указанным в постановлении о возбуждении уголовного дела и о привлечении Коваля в качестве обвиняемого, были написаны на имена совсем других депутатов - [Бориса] Ивченко и [Константина] Чебыкина. При чем здесь Коваль? - удивилась Журавлева.

Чебыкин в разговоре с ЗАКС.Ру сказал, что даже не знаком с Лихолетовым. Ивченко от общения отказался, сославшись на то, что находится не в городе.

По версии следствия, деньги Коваль якобы получал через Андрея Гришина, который до января 2020 года работал его помощником. Сейчас он также находится под стражей. Гришина обвиняют в пособничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 291.1). Экс-помощника задержали незадолго до Коваля, сразу после получения 2 млн рублей от Лихолетова. Следователи считают, что это часть взятки. Гришин уверяет, что предприниматель просто вернул ему долг. Защитники Коваля обращают внимание на то, что Гришин ни разу не подтвердил, что брал деньги для депутата.

-О каком подозрении в получении взятки мы можем говорить, если эта взятка до него не дошла, а посредник по передаче взятки об этом тоже не говорит? - задал риторический вопрос второй адвокат Коваля Алексей Егоров. - А показания Лихолетова - это в любом случае домыслы или предположения или еще что-то, но не доказательства участия Коваля.

Сам арестованный депутат участвовал в судебном заседании по видеоконференцсвязи из следственного изолятора. Он поддержал все доводы своих представителей, от последнего слова отказался и только попросил суд учесть, что на его иждивении находится трое малолетних детей и мать-инвалид.

Об этом неоднократно напоминали и его защитники. В том числе адвокат Егоров, заявивший, что не видит необходимости в аресте.

- Почему самая строгая мера пресечения? - удивлялся защитник. - Я понимаю, что перед законом все равны: профессора, депутаты, инженеры. Но это не убийство. Он в Мойку конечности не выбрасывал. Это не самый худший представитель нашего общества.

Следователь и прокурор обошлись без долгих речей и просто попросили не изменять "арестное" решение Приморского суда. Ранее, на стадии избрания меры пресечения, они указывали на то, что обвиняемый может попытаться скрыться или, воспользовавшись своим положением депутата, оказать влияние на участников процесса. Судья Светлана Ларионова оставила акт районного суда в силе. Коваль останется в СИЗО до 28 сентября включительно.

Сергей Еремеев

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