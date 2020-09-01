Путин поднял зарплаты чиновникам, генпрокурору и главе СК на 3%

Президент Владимир Путин подписал указы об увеличении зарплаты госслужащим, генпрокурору и председателю Следственного комитета на 3%, документы опубликованы на портале правовой информации.

Изменения вступят в силу с 1 октября. 3% - это показатель инфляции за 2019 год.

Ранее генпрокурор и глава СК отчитались о своих доходах. Генрокурор Игорь Краснов задекларировал доход в 4,9 млн рублей за 2019 год: нынешнюю должность он занял уже в 2020 году, а до этого был зампредседателя СК. Доход главы СК Александра Бастрыкина за прошлый год составил 12,4 млн рублей.