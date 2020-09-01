Амосов передал костыли травмированному борцу с нелегальной торговлей

Петербургский депутат Михаил Амосов выразил солидарность со ставшим жертвой нападения Александром Виноградовым, известным городским борцом с незаконной торговлей. Политик передал в Елизаветинскую больницу костыли, в которых тот нуждается. Произошедший 30 августа инцидент с Виноградовым стал для Амосова потрясением.

"Район Гражданка далеко не самый криминальный район нашего города. Такие преступления просто так здесь не происходят. <...> Надеюсь на скорое выздоровление. Чем могу, буду помогать и дальше", - написал он в своем Facebook.

Депутаты близкого к Амосову муниципалитета "Гражданка" уже обратились в полицейский главк с просьбой тщательного расследования происшествия.

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