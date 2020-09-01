Главу "Альянса учителей" Кена уволили из школы за якобы "аморальный поступок"

Глава "Альянса учителей" в Петербурге и бывший муниципальный депутат МО "Морские ворота" Даниил Кен сообщил ЗАКС.Ру, что 31 августа его уволили из лицея №344, где он восемь лет проработал педагогом-психологом. В трудовой книжке Кена сделана запись, что должности его лишили из-за "аморального проступка", который не совместим с работой педагогом. Фото документа глава "Альянса учителей" опубликовал на своей странице в Facebook.

Кен в разговоре с ЗАКС.Ру уточнил, что в приказе об увольнении директор гимназии Майя Шелюховская сослалась на постановления о якобы привлечении экс-мундепа к административной и уголовной ответственности. При этом, дело об административном правонарушении еще рассматривается в Выборгском районном суде - то есть он еще не признан виновным и не привлечен к ответственности. Также Кен не признан нарушившим статью уголовного кодекса о неуважении к суду. По его словам, сейчас проходит дознание, и ему еще не предъявили обвинение. Кен уверен, что его увольнение незаконно. Экс-мундеп заявил, что намерен проконсультироваться с юристами и подать иск об оспаривании лишения его работы. Он считает, что даже признание его виновным по обеим статьям не обязательно должно вести к его увольнению из образовательного учреждения.

- С формальной точки зрения административное правонарушение не накладывает запрет на работу в детских учреждениях. И даже то уголовное дело, по которому я подозреваемый, если я буду по нему осужден, тоже не подпадает под ту категорию дел, которые закрывают доступ к детским учреждениям, - сообщил Кен.

При этом, он отметил, что основание для увольнения из трудового кодекса - совершение аморального поступка - имеет много нюансов. В ТК не сказано, что именно является "аморальным проступком".

По мнению Кена, увольнение носит политический мотив. С 2014 по 2019 год он был оппозиционным муниципальным депутатом в МО "Морские ворота". Кен пытался в 2019 году избраться в совет МО "Светлановское", но его сняли с выборов по иску кандидата в мундепы от "Единой России". Директор Шелюховская является муниципальным депутатом МО "Народный" от партии "Единая Россия".

В лицее №344 ЗАКС.Ру заявили, что директор не может общаться с изданием без получения согласия от администрации Невского района, и посоветовали обратиться в пресс-службу районной администрации. Там на звонки ЗАКС.Ру не ответили.

София Саттарова