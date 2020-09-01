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Поправки в Конституцию

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16:48

Работавшим на голосовании по Конституции членам УИК Петербурга заплатят 13,7 тысяч рублей

фото ЗакС политика Работавшим на голосовании по Конституции членам УИК Петербурга заплатят 13,7 тысяч рублей

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 1 сентября приняла решения о выплатах членам местных избиркомов за особые условия работы во время распространения коронавируса и обеспечение эпидемиологической безопасности. Речь идет о проведении голосования по поправкам в Конституцию.

Как сообщил на заседании член ГИК Олег Зацепа, две выплаты сотрудникам всех избирательных комиссий Петербурга будут выплачиваться из федерального бюджета за работу 1 июля независимо от того, сколько часов проработал человек. Размер одной выплаты составит 5,9 тысяч рублей, а второй - более 2 тысяч рублей, уточнил Зацепа. Все деньги 19 тысячам членам избиркомов должны быть перечислены до 30 октября, заявил член ГИК. 

Только членам участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса полагается выплата из городского бюджета, рассказал Зацепа. По его словам, эти деньги сотрудники УИК получат за работу с 16 по 30 июня: 

- Это тот период, когда у нас работали участковые комиссии. Контактировали они так или иначе с участниками голосования, потому что производилось голосование до дня голосования, производился прием заявлений о голосовании по месту нахождения. 

Размер выплаты составит 5,2 тысячи рублей, добавил член Горизбиркома. Он отметил, что здесь так же значения не имеет количество отработанных часов - деньги перечислят за сам факт работы. 

Напомним, голосования по поправкам в Конституцию проходило 1 июля. При этом, в течение шести дней до этого проводилось досрочное голосование, когда участковые избиркомы работали так же по 12 часов: с 8:00 до 20:00 часов. 

София Саттарова

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