Как депутаты Петербурга поздравляли горожан с началом учебного года

1 сентября часть депутатов Законодательного собрания Петербурга пришла на школьные линейки, чтобы поздравить учеников с началом учебного года. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров успел посетить даже два места. Сначала на сайте парламента появилась новость о его поздравлении с Днем знаний учеников Школы народных искусств при Смольном соборе. Там он выступил с речью и посадил дерево. Затем Макаров отправился на линейку академической гимназии №56, которую в своем выступлении назвал одной из лучших школ страны.

фото: assembly.spb.ru

Заместитель председателя ЗакСа Анатолий Дроздов тоже успел сходить в два учебных заведения. Он поздравил с началом учебного года учеников школы №121 и кадетской школы №145.

фото: spb.er.ru

И там, и там депутата встречали дети в форме, но в общеобразовательной школе №121, в которой сегодня было открытие памятной доски имени выпускника героя-подводника Сергея Маркова, некоторые ученики были с макетами автоматов.

Несколько школ Кронштадтского и Курортного районов обошел и депутат Александр Ходосок, о чем он рассказал на своей странице "ВКонтакте". Правда, парламентарий не уточнил, сколько именно праздничных линеек посетил. Судя по фото - две. Два учебных заведения посетил депутат Денис Четырборк - школа №538 и гимназия №293.

фото со страницы Дениса Четырбока "ВКонтакте"

Единоросс Игорь Высоцкий смог побить своих "начальников" по количеству школ, которые успел объехать 1 сентября. Депутат в соцсети "ВКонтакте" рассказал, что в День знаний сходил аж в три учебных заведения: № 691, № 693 и №707. Все они, по заверениям Высоцкого, новые и открылись только с началом учебного года.

Депутат "Единой России" Борис Ивченко поприсутствовал на празднике лицея №533, сообщает пресс-служба его партии в Петербурге. А Юрий Авдеев рассказал в соцсетях о том, что ходил поздравлять пожарно-спасательный колледж.

фото со страницы Юрия Адвеева "ВКонтакте"

Алексей Цивилев поздравил с Днем знаний школу №261, а еще выложил видео с праздника в школе №249. Константин Чебыкин тоже опубликовал фото со школьниками, но, какое именно это учебное заведение, не уточнил.

фото со страницы Константина Чебыкина "ВКонтакте"

Депутат Александр Ваймер озаботился наступлением праздника заранее и вместе с помощниками развез по школам Курортного района интерактивные игры по районным достопримечательностям. Правда фотографий с самим собой парламентарий к посту в соцсети не приложил.

Парламентарий от "Единой России" Вера Сергеева посетила самую безопасную в эпидемию коронавируса линейку - по видеоконференц-связи. Проходило мероприятие в школе №143.

фото со страницы Веры Сергеевой "ВКонтакте"

Елена Киселева встретила День знаний в школе №454. С праздника депутат выложила 120 фотографий. Страница в соцсети пополнилась и видео-поздравлением Киселевой, записанным на фоне делающих спортивные упражнения детей.

фото со страницы Елены Киселевой "ВКонтакте"

Видео выложила и ее коллега Галина Назарова - она сходила на линейку лицея №179. Отчет в видео о вручении подарка школьнику опубликовал депутат Михаил Погорелов в рамках проекта "Единой России" - "Собери ребенка в школу". Об участии в этой акции доложил и вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев, и тоже в формате видео. Михаил Барышников решил поздравить не всю школу, а конкретную семью. Опять же следуя партийной акции. На своей странице "ВКонтакте" депутат рассказал о поездке к многодетным семьям, которым вручил школьные принадлежности.

Не остались в стороне от поздравлений и оппозиционные депутаты. Например, лидер фракции КПРФ в ЗакСе Ольга Ходунова вместе с однопартийцами раздавала шарики у станции метро "Площадь Восстания".

фото группы "КПРФ Ленинград"

Депутат от "Яблока" Борис Вишневский сходил на линейку в свою родную школу №321.

фото со страницы Бориса Вишневского в Facebook

Справедливоросс Александр Егоров успел посетить два торжества: одно в лицее №101, а другое в школе №468.

Подготовила София Саттарова

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