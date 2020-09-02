Смольный наконец позволил открыться кинотеатрам и фудкортам

Петербургский градоначальник Александр Беглов внёс коррективы с постановление Смольного, регламентирующее действующие в городе COVID-ограничения.

Согласно документу, с 12 сентября в Северной столице смогут вернуться к привычной деятельности кинотеатры, а также фудкорты и другие остающиеся закрытыми точки внутри торговых комплексов.

Ранее, напомним, Беглов обратился к главе управления Роспотребнадзора по региону Наталии Башкетовой с вопросом о возможности разрешить открытие фудкортов и кинотеатров. Сделал он это на фоне иска управляющего партнера компании Fort Group Максима Левченко, который добивается открытия фудкортов в ТЦ через суд. В конце июля Левченко пригласил Беглова посетить "Сити Молл", чтобы убедиться, что риск заразиться коронавирусом там "ниже, чем в общественном транспорте или бане".

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