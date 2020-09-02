Ивану Сафронову пролонгировали арест ещё на три месяца

Столичный Лефортовский суд на три месяца продлил срок ареста помощника главы "Роскосмоса" и экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, делится "МБХ медиа".

Процесс проходил в закрытом режиме, так как в материалах дела имеются сведения, содержащие государственную тайну. Адвокаты Сафоронова настаивали на изменении подсудности дела для того, чтобы его рассматривал Мосгорсуд, однако им в этом требовании отказали.

Ранее сегодня за Сафронова поручились редакции ведущих российских СМИ, а также именитые политики и общественники.

Журналиста задержали утром 7 июля возле его дома в Москве. По версии ФСБ, он мог передавать некие секретные сведения спецслужбам Чехии. Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК), максимальный срок наказания по которой – 20 лет тюрьмы. Сафронов арестован на два месяца.