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18:31

Елин: Петербург принципиально меняет подход в ситуации с распространением COVID-19

фото ЗакС политика Елин: Петербург принципиально меняет подход в ситуации с распространением COVID-19

Петербургский вице-губернатор Евгений Елин прокомментировал известие о долгожданном открытии кинотеатров, фудкортов и досуговых секций в торговых центрах начиная с 12 сентября. Решение, по его словам, было максимально взвешенным и, как следствие, полностью оправданным.

"Мы очень внимательно следили за эпидемической обстановкой. В течение июля-августа она улучшалась", - цитирует чиновника пресс-служба Смольного.

Дата открытия популярных мест отдыха, подчеркнул Елин продиктована необходимостью обеспечить положенную инкубационную паузу для петербуржцев, вернувшихся из летних отпусков. В целом же городская администрация выработала общее понимание дальнейшей борьбы с пандемией, и оно приняло новый вид.

"Правительство Петербурга принципиально меняет подход в ситуации с распространением COVID-19. В случае роста эпидемической угрозы тотальное закрытие производств, сфер бизнеса и экономики – это последняя мера, и ее необходимо избежать. Сдерживающим фактором развития заболевания остается соблюдение мер безопасности: ношение масок и соблюдение дистанции", - рассказал вице-губернатор.

С начала пандемии, пришедшегося на март, в городе зафиксировали 37041 случай заражения COVID-19 и 2461 летальный исход у тех, кто был инфицирован.


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