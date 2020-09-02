Росприроднадзор занялся проблемой загрязнения реки Ижоры

Сведения о появлении необычной густой белой пены на поверхности реки Ижоры в окрестностях поселка Коммунар начал проверять Росприроднадзор, о чем сообщает сайт ведомства. Фотографии, демонстрирующие аномалию и связанный с ней мор рыбы, выложили в сообществе "Привет, сейчас в Коммунаре".

"В настоящий момент на место выехала экспертная лаборатория Росприроднадзора - ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО". Будет произведён отбор проб вода в реке для определения причин появления пены на акватории реки Ижора", - гласит текст сообщения.

Отмечается, что пена концентрируется исключительно в районе плотины и выше по течению не поднимается.

Фото: Привет, сейчас в Коммунаре / ВКонтакте