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2 сентября, 19:24

Росприроднадзор занялся проблемой загрязнения реки Ижоры

фото ЗакС политика Росприроднадзор занялся проблемой загрязнения реки Ижоры

Сведения о появлении необычной густой белой пены на поверхности реки Ижоры в окрестностях поселка Коммунар начал проверять Росприроднадзор, о чем сообщает сайт ведомства. Фотографии, демонстрирующие аномалию и связанный с ней мор рыбы, выложили в сообществе "Привет, сейчас в Коммунаре".

"В настоящий момент на место выехала экспертная лаборатория Росприроднадзора - ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО". Будет произведён отбор проб вода в реке для определения причин появления пены на акватории реки Ижора", - гласит текст сообщения.

Отмечается, что пена концентрируется исключительно в районе плотины и выше по течению не поднимается.

Фото: Привет, сейчас в Коммунаре / ВКонтакте

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