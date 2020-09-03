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12:11

Лукашенко отправил в отставку глав КГБ и Совбеза Белоруссии

фото ЗакС политика Лукашенко отправил в отставку глав КГБ и Совбеза Белоруссии

Александр Лукашенко уволил руководителя КГБ Валерия Вакульчика, главу Совета безопасности страны Андрея Равкова и начальника Комитета госконтроля Ивана Тертеля, информирует пресс-служба президентской администрации.

Отныне Тертель получил должность главы КГБ, а Вакульчик занял кресло госсекретаря Совбеза.

Причины кадровых перестановок не уточняются.

Сегодня, напомним, в Белоруссию должен приехать российский премьер Михаил Мишустин для встречи с Лукашенко. 

Кроме того, уже в ближайшее время Лукашенко лично встретится со своим коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, в стране не утихают протесты с тех пор, как на последних выборах победа досталась старому президенту. Белорусы уверены, что в электоральном событии первенство одержала Светлана Тихановская, вынужденная эмигрировать из Белоруссии из-за угроз.

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