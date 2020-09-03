В Ненецком автономном округе осталось всего 17 пациентов с COVID-19

296 жителей Ненецкого автономного округа излечились от коронавирусной инфекции - из них 16 выздоровели за последние сутки, отчитались в департаменте здравоохранения региона. Последними побороли COVID-19 вахтовики, лечившиеся амбулаторно в районе нефтяного месторождения Хасырей.

За прошедшие сутки в НАО зафиксировали лишь один новый случай заболевания: вирус был обнаружен у жителя Нарьян-Мара, вернувшегося домой из другого региона. Соответственно, всего с начала пандемии в округе официально зарегистрировали 315 случаев COVID-19.

"На лечении в стационаре Ненецкой окружной больницы на сегодняшний день нет пациентов с диагнозом COVID-19, амбулаторно по месту нахождения лечение получают 17 человек", - уточнили в депздраве НАО.

Примечательно, но даже несмотря на отсутствие COVID-больных в медучреждениях, в регионе до 30 сентября продлен режим повышенной готовности.