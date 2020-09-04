Екатеринбургского активиста в третий раз осудили за акцию солидарности с Хабаровском

Ленинский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 10 тысяч рублей местного жителя Дениса Гауэрта, участвовавшего в акции солидарности с Хабаровском, передает "МБХ медиа".

Гауэрту инкриминировали нарушение установленного порядка проведения акции (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

В ближайшее время, заверил активист, он намерен подать апелляционную жалобу на вынесенное судом решение.

Гауэрта судят уже в третий раз за участие в демонстрации в поддержку хабаровчан. 2 сентября Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга оштрафовал его на тысячу рублей за то, что он отказался надевать медицинскую маску на акции.

Месяцом ранее его отправили в спецприёмник на 5 суток по ст. 19.3 КоАП (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции) - и вновь за то, что открыто поддерживал экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.